(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tăng cường xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Để triển khai thi hành pháp luật có hiệu quả, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về XLVPHC cho đội ngũ tham mưu quản lý nhà nước về XLVPHC và những người có thẩm quyền XLVPHC trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ XLVPHC, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về XLVPHC, hạn chế những sai sót trong quá trình thực thi công vụ.

Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách. Ảnh: NG.TRIỀU

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình VPHC diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nguyên nhân của vi phạm chủ yếu là do ý thức tuân thủ, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; sự xuống cấp về đạo đức của một số bộ phận thanh thiếu niên, cùng với sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường... Mặt khác, lực lượng làm công tác XLVPHC còn thiếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2019, toàn tỉnh đã ban hành 17.360 quyết định xử phạt VPHC, thu nộp ngân sách 4,1 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã phát hiện trên 8.162 vụ VPHC, xử phạt 8.278 đối tượng vi phạm, phạt tiền 11,4 tỷ đồng thu nộp ngân sách nhà nước. Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như: Vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, môi trường; vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; vi phạm về giá, nhãn mác hàng hóa và an toàn thực phẩm...

Qua việc tăng cường XLVPHC đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và chống các hành vi VPHC, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật XLVPHC vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là, trong thời gian 7 ngày sau khi lập biên bản phải ban hành quyết định XLVPHC, nhưng việc hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt gửi các cấp để ra quyết định xử phạt nhiều khi không đảm bảo thời gian.

Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC nhiều khi không thực hiện được, nhất là chủ cơ sở ngừng kinh doanh, một số người vi phạm kinh doanh khó khăn, buôn bán dạo, thu nhập thấp và không ổn định... Luật XLVPHC quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền, làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới bị dồn lên cơ quan cấp trên giải quyết nên không đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng trong việc xử phạt...

BÁ SƠN