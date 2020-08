Phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng

Đường dây cá độ bóng đá cực lớn này liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TP.HCM.

Cầm đầu đường dây cá độ này là Trần Công Khanh (tức Tư Hên), 39 tuổi, trú tại TP.HCM. Đường dây này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động. Tổng số điểm giao dịch của tài khoản siêu tổng đại lý, chỉ riêng trong tháng 7, đã là gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ VNĐ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, thời gian qua, nhiều đường dây "khủng" cũng đã bị triệt phá.

* Ngày 10/8, một đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền sử dụng lên đến 1.000 tỷ đồng vừa bị công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Đây là một đường dây cá độ hoạt động với tích chất chuyên nghiệp, quy mô hoạt động mở rộng ra cả nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hưng Yên.

Các đối tượng trong đường dây này được phân công vai trò, vị trí cụ thể để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Mới đây, cả 6 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ. Trong đó, Nguyễn Quang Vinh (SN 1986, trú tại khu An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là người cầm đầu.

Ngoài Vinh, thêm 5 đối tượng khác bị bắt giữ gồm: Tự Long Đạt (SN 2000), Nguyễn Thành Long (SN 1994), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981) cùng trú tại thị xã Kinh Môn, Nguyễn Xuân Thắng (SN 1988), Phạm Huy Tường (SN 1981) cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan công an tỉnh Hải Dương cũng thu giữ hàng trăm triệu tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD, khoảng 740 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 người trong đường dây trên, công an thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32 triệu USD cùng hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Hiện cả 13 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

