Liên tiếp bắt nhiều vụ đánh bạc

(Báo Quảng Ngãi)- Trong khi cả nước chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thì nhiều đối tượng lại tụ tập đánh bạc. Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc trong mùa dịch.

Mới đây, tại quán cà phê 103, hẻm 26/32 đường Lê Trung Đình, thuộc tổ 2, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), Công an phường Nghĩa Chánh đã bắt quả tang hai sòng đánh bạc với hình thức bài phỏm thắng thua bằng tiền. Mỗi sòng có 4 đối tượng tham gia đánh bạc, ngoài ra còn có nhiều người tập trung tại quán xem đánh bạc.

Trong thời gian này, Công an xã Đức Chánh (Mộ Đức) cũng bắt quả tang điểm đánh số đề lớn tại nhà ông Nguyễn Thành Công (53 tuổi), ở thôn 1, xã Đức Chánh. Tang vật tạm giữ tại hiện trường là 3 điện thoại di động, máy tính xách tay, 1 xe máy, nhiều tịch đề, cùng với số tiền trên 35 triệu đồng.

Công an bắt một điểm đánh bạc.

Phó Trưởng Công an xã Đức Chánh, Thượng úy Lê Đình Nam cho biết: Tại điểm đánh bạc này, đối tượng bố trí người canh gác các cửa ngõ ra vào. Phương tiện di chuyển của các con bạc được để rải rác ở một số nơi nhằm tránh sự phát hiện của người dân địa phương. Cùng với việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh, Công an xã đã đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian qua, lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang tập trung phòng, chống dịch, các đối tượng đã chọn những địa điểm ít người qua lại để đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo Phó Trưởng Công an phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), Đại úy Phạm Anh Khôi, tổ chức đánh bạc trong mùa dịch không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là hành động đáng lên án, xem thường sự an toàn của bản thân và mọi người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Để ngăn chặn tình trạng này, cán bộ, chiến sĩ công an phường đã tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội như tụ tập gây mất an ninh trật tự, đánh bạc...

Bài, ảnh: Thành Sự