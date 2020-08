Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã bị khởi tố để điều tra liên quan việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/CSKT-P12 ngày 27/4/2020.

Ông Võ Tiến Hùng. Ảnh: Hương Quỳnh

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

