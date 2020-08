Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh: Bắt ô tô chở người từ vùng dịch vượt chốt

(Baoquangngai.vn)- Ngày 23.8, Thượng tá Hồ Văn Thư - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bàn giao ô tô chở nhiều người từ TP.Đà Nẵng về cố tình vượt chốt y tế cho Khu cách ly Trường Cao đẳng Việt - Hàn tại thị xã Đức Phổ để cách ly theo quy định.

Trước đó, tối ngày 22.8, Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi do lực lượng CSGT Công an tỉnh chủ công phát hiện xe 76A 01705 do Phạm Văn Vinh (50 tuổi), ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ điều khiển trên xe chở 6 người từ phía Bắc di chuyển vào. Dừng xe kiểm tra, phát hiện tài xế vi phạm các biện pháp chống dịch Covid-19 theo Quyết định 1090/QĐ-UBND tỉnh, như chở quá số người quy định, từ vùng dịch Đà Nẵng về (Cảng cá Thọ Quang TP. Đà Nẵng) nhưng khai báo y tế gian dối hòng trốn cách ly tập trung.

Số người trên xe ô tô cố tình vượt chốt.

Trong khi cùng ngày 22.8.2020 UBND tỉnh cho lực lượng và phương tiện đón người Quảng Ngãi mắc kẹt từ Đà Nẵng về thì số người này trốn "đón". Sau kiểm tra, Chốt yêu cầu xe quay đầu nếu không muốn cách ly tập trung.

Sau 30 phút, xe này quay lại chốt, trên xe chỉ còn lái xe, kiểm tra xong Chốt cho đi nhưng yêu cầu lái xe về địa phương khai báo y tế tiếp. Nghi ngờ số người trên xe tìm cách vượt Chốt rồi lên lại xe 76A 01705, lực lượng CSGT kiểm tra đột xuất chặng tiếp theo thì phát hiện đúng như phán đoán.

Sau đó, toàn bộ số người trên được làm thủ tục, đưa vào cách ly y tế tập trung ở Khu cách ly Trường Cao đẳng Việt - Hàn tại thị xã Đức Phổ ngay trong đêm.

Hành vi của lái xe Phạm Văn Vinh và số người đi cùng, ngoài bị cách ly tập trung, họ còn bị xử lý nghiêm theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

T.H