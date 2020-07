Tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp diễn ra đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng ra quân xử lý triệt để nạn xe quá tải, quá khổ, xe hết hạn đăng kiểm...

Nỗi lo xe quá tải

Hoạt động vận tải khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng xe quá tải, quá khổ, xe chở quá số người quy định giảm so với trước. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, tình trạng các phương tiện vi phạm các quy định về hoạt động giao thông, thậm chí tranh giành khách khiến tình hình hoạt động giao thông trở nên phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra một xe tải trên tuyến Tỉnh lộ 623B.

Nhiều phương tiện chở gỗ dăm di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 623B, sau khi di chuyển đến khu vực giáp ranh với TP.Quảng Ngãi thì cho phương tiện tấp vào lề và chờ đến khi “đủ an toàn” mới cho xe chạy. Đa phần các phương tiện trên thường di chuyển đến khu vực đối diện Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi thì cho xe leo lên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám băng ngang qua sân bay cũ rồi đi vào một con hẻm nhỏ nối thông các tuyến đường nội bộ trong KCN Quảng Phú để ra đường Hai Bà Trưng.

Còn trên địa bàn KKT Dung Quất, các phương tiện chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu chở quá tải vẫn ung dung hoạt động. Nhiều xe chạy quá tốc độ cho phép, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông; làm rơi vãi vật liệu trên đường gây ô nhiễm môi trường.

Đối với hoạt động vận tải khách, ghi nhận dọc theo tuyến Quốc lộ 1 cho thấy, nhiều phương tiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát tỉnh khác thường xuyên đón, trả khách dọc đường; đón khách tại các trạm dừng xe buýt...

Mở đợt cao điểm xử lý

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, mới đây, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý để đảm bảo hoạt động giao thông vận tải diễn ra an toàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành công an đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Kiên quyết xử lý nghiêm, giám sát hoạt động vận tải để không bỏ sót các trường hợp vi phạm như không đăng ký kinh doanh, hết hạn đăng ký kinh doanh, xe hợp đồng trá hình, xe không có phù hiệu hoặc có nhưng đã bị hết hạn, tẩy xóa...

Cùng với đó, ngành công an phối hợp với Sở GTVT xây dựng kế hoạch liên ngành mở đợt cao điểm, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý xe ô tô khách mang biển số Quảng Ngãi không đăng ký kinh doanh, hết hạn đăng ký kinh doanh vận tải núp bóng xe hợp đồng, tổ chức gom khách vận chuyển trái quy định. Chú trọng đối tượng núp bóng xe hợp đồng tổ chức gom khách, nhận đặt chỗ cho hành khách để vận chuyển từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng và ngược lại. Đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông, các hoạt động đua xe trái phép; cương quyết đấu tranh, trấn áp hiệu quả các đối tượng chống người thi hành công vụ... Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Tranh giành khách kiểu "xã hội đen" Thời gian qua, xuất hiện tình trạng tranh giành khách giữa các phương tiện dẫn đến ẩu đả gây mất trật tự. Mới đây, vào ngày 19.6, nhiều khách đi trên xe ô tô 77B-009.37 của nhà xe Sơn Tùng và người dân sống dọc theo tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) một phen hoảng sợ khi một nhóm thanh niên đi trên xe khách 16 chỗ BKS 76B-015.19 của nhà xe H.T chặn đầu xe rồi dùng mã tấu vung chém tài xế, phụ xe Sơn Tùng.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC