Phòng, chống tệ nạn cờ bạc: Triển khai đồng bộ các giải pháp

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về đánh bạc trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 119 vụ (580 đối tượng) đánh bạc, số tiền tạm giữ hơn 500 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ đánh bạc bị phát hiện, xử lý tăng 39 vụ, chiếm 51% số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý một số cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc. Công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, chưa huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm đánh bạc.

Trước tình hình đó, cuối tháng 6.2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc. Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định của pháp luật về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và chế tài xử lý đối với hành vi này... để nâng cao hiểu biết, kịp thời tố giác tội phạm... Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện bảo kê, bao che, thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tội phạm đánh bạc, tệ nạn cờ bạc hoạt động phức tạp. Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tham gia hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ mức độ và hình thức nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh sẽ tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát và có biện pháp răn đe số đối tượng, băng, nhóm có biểu hiện hoạt động phức tạp về đánh bạc, dứt khoát không để tồn tại các tụ điểm đánh bạc gây bức xức trong nhân dân. Đồng thời, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tập trung xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các tụ điểm, băng, nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cũng sẽ tăng cường phối hợp với Công an tỉnh tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến tệ nạn cờ bạc nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong toàn xã hội...

M.ANH