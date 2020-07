Đừng để chuyện đã rồi...

(Baoquangngai.vn)- Mới đây, tại tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặt biệt nghiêm trọng, làm 15 người tử vong và nhiều người bị thương. Lướt qua hình ảnh vụ tai nạn tại hiện trường trên các phương tiện truyền thông không một ai khỏi đau xót.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho rằng, tài xế xe ô tô khách này tuy có bằng lái, nhưng chưa đủ điều kiện để điều khiển xe khách 45 chỗ ngồi. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tại nạn thương tâm nêu trên.

Câu chuyện của vụ tai nạn giao thông trên lại xảy ra cùng với thời điểm xe khách Thanh Hường (Quảng Ngãi) hoạt động vận chuyển hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng và ngược lại không chịu hợp tác cung cấp danh sách hành khách đi trên chuyến xe có trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (BN 419).

Việc nhà xe Thanh Hường từ chối cung danh sách hành khách đi xe là hành vi bất thường, vì nếu làm ăn chân chính thì ngại chi việc này. Thật vậy, đến khi cơ quan công an trực tiếp làm việc thì sự thật được phơi bày, nhà xe không cung cấp được các loại giấy tờ để hoạt động vận chuyển hành khách. Nghĩa là, phương tiện trên của nhà xe Thanh Hường “hoạt động chui”.

Từ hành vi trên của nhà xe Thanh Hường khiến những ai đã từng đi trên phương tiện của nhà xe này không khỏi giật mình khi biết sự thật là phương tiện này không đủ điều kiện để hoạt động. Song điều đáng nói là phương tiện của nhà xe Thanh Hường hoạt động từ rất lâu, nhưng không hiểu vì sao lực lượng chức năng không phát hiện đây là “xe lụi”.

Và liệu rằng, đây có phải là trường hợp cá biệt, hay là còn nhiều phương tiện khác đang hoạt động trên tuyến vận tải hành khách này vẫn “qua mặt” pháp luật để hoạt động như phương tiện của nhà xe Thanh Hường?

Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh có khá nhiều phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải này, tập trung ở các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Trà Bồng... Trong đó, đáng lo ngại nhất là các phương tiện lấy danh nghĩa chạy hợp đồng, nhưng thực chất là đưa đón người dân ở các địa phương ra Đà Nẵng khám bệnh; các phương tiện trung chuyển hành khách cho các xe khách chạy tuyến đường dài...

Do đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn cho hành khách đi xe ô tô trên các tuyến vận tải, ngay từ bây giờ, Thanh tra giao thông và Công an giao thông tỉnh phải vào cuộc một cách quyết liệt để tổng rà soát các phương tiện ô tô chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng và ngược lại. Kiên quyết không để tái diễn các phương tiện ô tô hoạt động chui như phương tiện của nhà xe Thanh Hường.

