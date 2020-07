Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua các lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, nhưng tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra phức tạp.

Trên địa bàn tỉnh, đối tượng phạm tội về ma túy chủ yếu là người nghiện. Để thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy, có tiền chi tiêu, các đối tượng này đã mua bán ma túy dạng nhỏ lẻ. Tuy mua bán không lớn, nhưng diễn biến khá phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

Lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Vũ vào ngày 9.6.2020. Ảnh: N.Viên

Từ năm 2018 đến tháng 2.2020, trên địa bàn tỉnh phát hiện 252 vụ/513 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; khởi tố 64 vụ/78 bị can, xử phạt hành chính 178 vụ/416 đối tượng. Trong đó, nổi lên là tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy trong các quán karaoke, vũ trường. Số người sử dụng các chất ma túy chưa xác định tình trạng nghiện còn nhiều; việc cai nghiện và quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Trong đó tập trung ở các địa bàn trọng điểm, các nhóm xã hội có nguy cơ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy cao; gắn kết vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc giữ địa bàn trong sạch không có ma túy; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Lực lượng công an đã mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy và giải quyết các tụ điểm, trọng điểm phức tạp về ma túy...

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số người liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy tiếp tục có dấu hiệu gia tăng, trong khi công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, tình trạng ma túy len lỏi vào các nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke… khiến công tác phòng, chống của lực lượng chức năng ngày càng gian nan.

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Sơn, Trung tá Đỗ Thanh Tuấn cho biết: Hiện nay, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy diễn biến phức tạp, đối tượng tội phạm ma túy rất manh động nên người dân sợ không dám tố giác. Vì vậy, các đối tượng phạm tội về ma túy chủ yếu do công an phát hiện xử lý. Vấn đề xác định đối tượng nghiện gặp nhiều khó khăn. Dù công an có danh sách người sử dụng ma túy, nhưng việc test xem các đối tượng có thực sự nghiện hay không thì phải trải qua rất nhiều thủ tục, công đoạn, trong khi trang thiết bị ở tuyến y tế cơ sở không có nên không quản lý đối tượng này được…

Đội trưởng Đội hình sự Công an huyện Nghĩa Hành, Trung tá Trần Minh Cảnh thì cho rằng, mặc dù huyện có danh sách các đối tượng sử dụng ma túy và biết họ nghiện ma túy, nhưng không thể lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện do vướng các quy định. Cụ thể là trạm y tế xã, thị trấn và Bệnh viện Đa khoa huyện từ chối xác lập hồ sơ vì không có bác sĩ chuyên môn. Thêm vào đó là các đối tượng nghiện ma túy và người nhà của các đối tượng này không hợp tác…

SÔNG THƯƠNG