Cần chấn chỉnh việc đi ngược chiều trên đường Lý Thường Kiệt để ra vào siêu thị

(Baoquangngai.vn)- Tình trạng xe máy đi ngược chiều gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT) là thực trạng xảy ra thường xuyên tại tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi) đoạn trước Trung tâm thương mại và Siêu thị Big C GO.

Từ khi Trung tâm thương mại và Siêu thị Big C GO đi vào hoạt động, mật độ giao thông trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua khu vực này cũng tăng cao, nhất là vào các ngày cuối tuần.

Điều đáng nói, đường Lý Thường Kiệt có 2 làn đường và là trục đường có lưu lượng phương tiện vận tải lưu thông rất lớn. Tuy nhiên, thay vì cho xe chạy đúng chiều một đoạn để tới chỗ quay đầu thì nhiều người muốn rút ngắn khoảng cách khi sang đường, họ điều khiển phương tiện từ Siêu thị Big C GO lưu thông ngược chiều trên đường Lý Thường Kiệt để nhập làn vào vòng xoay Bàu Giang, bất chấp nguy hiểm.

Người dân chọn đi ngược chiều để sang đường vì 'tiện' mà bất chấp nguy hiểm

Vào buổi tối, đặc biệt là các dịp lễ hay cuối tuần không khó để bắt gặp nhiều trường hợp xe nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Lý Thường Kiệt.

Đứng đoạn trước Siêu thị Big C GO chừng 30 phút, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục xe máy của người dân từ siêu thị đi ra lưu thông ngược chiều trên đường đông đúc phương tiện để đi ‘tắt’ sang nhập làn vào vòng xoay Bàu Giang. Mỗi lần thấy những chiếc xe tải, xe contenner lao rầm rầm qua, ai cũng hú vía vì tình trạng giao thông ở đây quá nguy hiểm

Rõ ràng, việc đi ngược chiều trên đường là vi phạm Luật Giao thông đường bộ và hầu hết ai cũng đều biết, song ai cũng biện minh cho mình là đi cho tiện và mỗi khi qua đường đều quan sát cẩn thận. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.1.2020) thì mức phạt của xe máy cho lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ người điều khiển phương tiện đi sai phần đường, lấn làn hay chạy ngược chiều không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn khiến người khác bị vạ lây.

Cần xử lý nghiêm tình trạng đi ngược chiều để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra

Để chấn chỉnh tình trạng này, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường họp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT tại khu vực này, nhất là các trường hợp phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm thương mại và Siêu thị Big C GO bố trí lực lượng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khách ra vào siêu thị phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; tuyệt đối không để hành khách đi ngược chiều trên đường Lý Thường Kiệt nhập làn vào vòng xoay Bàu Giang.

Thiết nghĩ, từ thực trạng mất ATGT trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, đoạn trước Trung tâm thương mại và Siêu thị Big C GO, các cơ quan chức năng cần sớm triển khai các phương án chấn chỉnh, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông, nhằm đề phòng các tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người và phương tiện qua lại.

PV