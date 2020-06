Xe ba bánh, xe độ chế vẫn ngang nhiên hoạt động

(Báo Quảng Ngãi)- Đã nhiều năm qua, ngành chức năng của tỉnh đã chỉ đạo cấm xe 3 bánh, 4 bánh, xe độ chế hoạt động. Thế nhưng, các phương tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động từ thành thị đến nông thôn, nhất là trong nội đô thành phố, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nếu như ở các huyện, tình trạng xe công nông, xe ba bánh hoạt động lén lút ở các tuyến đường thôn, xóm và có nhiều trường hợp bị xử lý tịch thu phương tiện, thì ở TP.Quảng Ngãi, không khó để nhìn thấy những chiếc xe ba bánh chạy trên các tuyến đường, dù ngành chức năng đã chỉ đạo và vào cuộc xử lý quyết liệt.

Nút giao ngã 4 Nguyễn Tự Tân - Quang Trung được xem là “bến đỗ” của đội xe ba bánh chuyên nhận vận chuyển hàng hóa cự ly ngắn. Lợi dụng mặt bằng khuôn viên cây xăng TP.Quảng Ngãi và vỉa hè đường Nguyễn Tự Tân khá thoáng, nên chủ các phương tiện này sau khi vận chuyển hàng hóa xong là “về bến” chờ đợi. Do đây là điểm đỗ xe chính của đội xe ba bánh, nên nhiều người có hàng hóa muốn chuyên chở đi nơi khác trong nội đô đều tìm đến đây gọi xe.

Ghi nhận trên các tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Phan Đình Phùng, Lê Lợi... không khó để nhận ra những chiếc xe ba bánh đang chen lấn giữa dòng xe máy. Nhiều phương tiện chở hàng cồng kềnh, thậm chí là chở sắt, tôn dài đến vài mét di chuyển trên đường. Do chở hàng cồng kềnh và tầm quan sát hạn chế, nên trong quá trình lưu thông, một số phương tiện xe ba bánh, xe độ chế đã va quẹt với các xe máy đi cùng chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cần xử lý nghiêm

Để xử lý hoạt động của phương tiện xe ba bánh, bốn bánh, xe độ chế, năm 2018, UBND tỉnh đã có Công văn 2592 chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm đối với các phương tiện này. Tiếp đến tháng 5.2019, UBND tỉnh ban hành thêm Công văn 2541 yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Sau đó, ngày 22.8.2019, Công an tỉnh đã ban hành Công văn 3391 nêu rõ, kể từ ngày 1.9.2019, nếu lực lượng chức năng phát hiện các loại xe kể trên hoạt động sẽ tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến nay các chủ phương tiện này vẫn đưa xe vào hoạt động.

Ông P, chủ một phương tiện cho biết, ông hành nghề được 3 năm và cả nhà sống dựa vào nguồn thu từ việc chạy xe, nên biết là vi phạm, nhưng ông không thể bỏ nghề. “Tôi tuổi đã cao, chạy xe chở hàng kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày nuôi vợ con, giờ bảo chuyển sang nghề khác, tôi chẳng biết làm việc gì, bởi sức khỏe không cho phép. Nếu công an bắt phạt thì chấp nhận, chứ không thể bỏ nghề được”, ông P nói.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 2.300 phương tiện xe ba bánh, bốn bánh, xe công nông, xe máy kéo tự độ chế, xe thô sơ ba, bốn bánh hoạt động. Các phương tiện này đa phần được độ chế, nên không đảm bảo về kỹ thuật cũng như an toàn trong hoạt động. Một số xe ba bánh hoạt động lụi không biển số, không giấy tờ đăng kiểm... được nhập mới từ nước ngoài. Theo Công an TP.Quảng Ngãi, để xử lý xe ba, bốn bánh, xe kéo độ chế hoạt động gây mất an toàn giao thông trên địa bàn, tới đây, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm khi phát hiện phương tiện hoạt động trên đường; kiên quyết không để các chủ phương tiện này gây mất an toàn cho người khác.

