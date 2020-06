Tăng cường quản lý dịch vụ karaoke

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm gần đây, dịch vụ karaoke ở Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Tuy nhiên, vì quán karaoke hoạt động chủ yếu về đêm nên việc quản lý rất phức tạp và trên thực tế đã phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Đường Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) dài chưa đến 1km nhưng có khoảng 19 quán karaoke hoạt động. Hằng đêm rất đông khách tập trung về đây vui chơi, ca hát, trong đó có nhiều người đã say rượu nên rất dễ xảy ra tệ nạn xã hội.

Theo quy định, các quán karaoke trên tuyến đường này không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, sau 12 giờ đêm, nhiều quán karaoke ở đây vẫn mở cửa đón khách. Mới đây, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 68 người sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Vũ. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày tạm dừng, quán karaoke này đã hoạt động trở lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Nguyễn Chánh, Nghĩa Lộ là nơi có nhiều quán karaoke hoạt động nên rất dễ xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội. Mới đây nhất là vụ bắt số người sử dụng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở phường tại quán karaoke Hoàng Vũ và Công an tỉnh đang điều tra vụ việc. Khi các quán karaoke đi vào hoạt động, các cơ quan chức năng đã buộc chủ cơ sở ký cam kết không để khách hàng sử dụng ma túy tại quán, cũng như hoạt động đúng khung giờ quy định.

Cam kết là vậy, nhưng trên thực tế, vì lợi nhuận nhiều quán karaoke vẫn chiều khách, hoạt động quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy...

Một luật sư chia sẻ, thời gian gần đây, tình trạng nhiều người đến các quán karaoke thuê phòng hát nhưng lại sử dụng ma túy với số người tham gia rất đông. Khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang, thì các chủ cơ sở này đều phủi bỏ trách nhiệm. Chiếu theo luật, nếu như trường hợp khách sử dụng ma túy mà chủ quán không biết hoặc cơ quan chức năng không thể chứng minh được điều đó, thì chủ quán chỉ bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng. Trách nhiệm chứng minh chủ quán karaoke có biết khách sử dụng ma túy hay không thuộc về cơ quan điều tra. Tùy vào việc chủ quán có biết hay không mà xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Sở VH-TT&DL, Quảng Ngãi có khoảng 342 doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ karaoke. Đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, nhiều ngành quản lý. Cụ thể, ngành công thương quản lý các mặt hàng như rượu, bia, nước uống… Lao động, nhân viên nhà hàng do ngành LĐ-TB&XH quản lý. Vấn đề an ninh trật tự do công an đảm trách...

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VH-TT&DL Phan Đình Độ cho biết: Thực hiện Nghị định 54 của Chính phủ, mới đây Sở VH-TT&DL đã ủy quyền cho phòng văn hóa - thông tin các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý chuyên ngành dịch vụ karaoke. Nhiều cơ quan chức năng cùng quản lý hoạt động các quán karaoke nên rất cần sự phối hợp đồng bộ. Về phía Sở VH-TT&DL sẽ chỉ đạo cho các đơn vị mới được ủy quyền phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm nếu các quán karaoke vi phạm pháp luật.

NGỌC VIÊN