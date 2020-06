Rời bàn nhậu nghe điện thoại, người đàn ông bị đâm tử vong

(Baoquangngai.vn)- Công an huyện Tư Nghĩa đang truy tìm thủ phạm đâm chết anh L.T.Đ (1978), ngụ Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) sau khi anh này rời quán nhậu để nghe điện thoại.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 15.6, trong khi nhậu với bạn tại một quán ở Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, thì điện thoại anh L.T.Đ đổ chuông. Sau đó, anh Đ rời bàn nhậu ra ngoài nghe điện thoại. Thấy anh Đ. ra ngoài quá lâu nên nhóm bạn đi tìm và phát hiện anh Đ. nằm trên đường, xung quanh có nhiều vết máu. Ngay sau đó, anh Đ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng đã tử vong do vết đâm thủng ngực.

quán nhậu nơi xảy ra vụ việc

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, camera an ninh ghi nhận một đôi nam nữ đi xe máy vội vã rời hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

PV