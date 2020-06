Mâu thuẫn trong lúc mời bia, dùng rựa truy đuổi chém bạn nhậu

(Baoquangngai)- TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Luân (1989) trú tại xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17.9.2019, anh Phạm Văn GaRen (1990) cùng với Phạm Văn Liệu, Phạm Văn Hùng đều trú tại xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) và một số người bạn khác đến nhậu tại quán Đ.Q. ở xã Hành Tín Đông.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm Nguyễn Minh Luân cùng với Nguyễn Thịnh Đoan và Ngô Tân cũng đến quán Đ.Q. để nhậu và ngồi gần bàn với GaRen.

Một lúc sau, Đoan gọi GaRen qua bàn mình để uống giao lưu, trong lúc uống thì giữa GaRen và Luân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hai bên đánh nhau.

Thấy Luân và GaRen đánh nhau, nhóm thanh niên đi cùng GaRen cầm vỏ chai bia ném về phía nhóm Luân, do bị tấn công nên Luân bỏ chạy đến lấy một cái xẻng gần đó để đánh lại thì bị chị M. (chủ quán Đ.Q.) ngăn cản, đồng thời đẩy Luân vào trong nhà và khóa ổ khóa cửa bên ngoài.

Sau đó, Luân đến phòng bếp lấy một cây rựa, đạp cửa yêu cầu chị M. mở cửa, lúc này chị M. thấy nhóm của GaRen lên xe rời khỏi quán nên mở cửa thì Luân cầm rựa đi ra ngoài.

Cùng lúc này, Liệu điều khiển xe mô tô chở GaRen ngồi giữa và anh Phạm Văn Hùng ngồi sau vừa rời quán nhậu chạy về hướng cầu Hành Tín thì Luân cầm rựa chạy theo để đánh.

Khi đuổi kịp, Luân cầm rựa chém một nhát về phía nhóm GaRen và trúng vào đầu của anh Phạm Văn Hùng khiến anh Hùng ngã xuống xe nằm bất động trên đường. Tưởng anh Hùng đã chết nên Luân về lại quán nhậu, vứt bỏ cây rựa rồi về nhà. Anh Phạm Văn Hùng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu sau đó.

Bị cáo Nguyễn Minh Luân tại tòa

Ngày 18.9.2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã trưng cầu giám định tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra đối với anh Phạm Văn Hùng là 13%. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Luân về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, xét thấy hành vi của Nguyễn Minh Luân có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại điều 123 BLHS nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiến hành điều tra, ngày 2.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Luân từ tội “Cố ý gây thương tích” thành tội “Giết người”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng, người bị hại; đồng thời xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Luân về tội giết người.

