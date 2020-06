Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

(Báo Quảng Ngãi)- Sau giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều quán nhậu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Dường như một số người đã "quên" Nghị định 100 (về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), nên sau khi sử dụng rượu, bia vẫn thản nhiên điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Quán nhậu luôn đông khách

Thời gian gần đây, các quán nhậu tại TP. Quảng Ngãi đã thu hút nhiều khách trở lại. Điều đáng nói là, sau khi đã sử dụng rượu, bia, dù có biểu hiện say xỉn, nhưng nhiều người vẫn điều khiển phương tiện cá nhân tham gia giao thông.

Công an TP. Quảng Ngãi ra quân xử phạt các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông.

Khi được hỏi, anh N.N.T, là khách một quán bia trên đường Trương Định, TP.Quảng Ngãi cho biết: "Nghị định 100 thì ai cũng nắm rõ rồi. Nhưng thú thật là thời tiết nắng nóng như thế này, mọi người có nhu cầu giải nhiệt cao nên cũng “quên” sợ phạt luôn. Dù biết là uống rượu, bia rồi tự điều khiển phương tiện tham giao giao thông là sai quy định của pháp luật, nhưng hên xui thôi!".

Trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội vào giữa tháng 6 vừa qua, một đại biểu Quốc hội tỉnh Long An nhấn mạnh: “Đã đến thời điểm phải "hâm nóng" trở lại Nghị định 100. Bởi, không ngăn chặn sớm thì tâm lý chủ quan, lơ là Nghị định 100 sẽ quay trở lại thành thói quen”.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an trong tỉnh đã ra quân kiểm tra 3.339 trường hợp tham gia giao thông; trong đó, phát hiện 406 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 476 trường hợp, với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 287 trường hợp.

Quan trọng vẫn là ý thức

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Huỳnh Giới, trong 6 tháng đầu năm 2020, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) có nồng độ cồn là hơn 665 ca, so với cùng kỳ giảm 100 ca. Tuy nhiên, số giảm này do thời gian giãn cách xã hội, quán xá đóng cửa, nên số ca cấp cứu TNGT cũng giảm theo. “Việc lạm dụng rượu, bia là rất nguy hiểm cho xã hội, không những tăng TNGT, mà hệ lụy về chất lượng cuộc sống, sức khỏe, tính mạng là rất lớn. Bệnh viện đã chứng kiến nhiều ca tai nạn nặng, bệnh tật liên quan đến quá trình sử dụng rượu, bia”, ông Giới nói.

Thời gian qua, lực lượng công an vẫn đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn, góp phần giảm TNGT. Tại TP. Quảng Ngãi, lực lượng cảnh sát giao thông đã áp dụng nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả công tác xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn.

“Chúng tôi thành lập nhiều chốt chặn, tuy nhiên, giải pháp này hiện nay chưa phát huy hiệu quả, vì một số người lách luật, đi đường tránh, né chốt. Do đó, ngoài chốt kiểm tra thì chúng tôi cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động; trong đó tập trung ở những tuyến đường, những địa điểm có nhà hàng kinh doanh bia, rượu để xử lý, ngăn chặn từ đầu”, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP. Quảng Ngãi Trương Quang Nghĩa cho biết.

Cùng với sự ra quân quyết liệt của lực lượng công an để đấu tranh với vấn nạn sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, ngoài chế tài đủ mạnh cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, toàn diện của cả hệ thống chính trị. Cái đích chúng ta hướng tới không phải là tìm và bắt phạt, mà là tiêu diệt “ma men” từ trong suy nghĩ để giảm bớt gánh nặng cho xã hội do hệ lụy bia, rượu gây ra.

Bài, ảnh: KN