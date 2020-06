Kiên quyết xử lý tội phạm đánh bạc

(Báo Quảng Ngãi)- Cầm đồ, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật hay gây thương tích, thậm chí là xảy ra án mạng... đó là những hệ lụy bắt nguồn từ "chiếu bạc", gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Năm 2019, sau nhiều lần thua bạc với số tiền nợ lớn không thể trả, đối tượng Trần Minh Phông (33 tuổi), trú thôn An Thổ, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) đã lên kế hoạch cướp của để lấy tiền trả nợ. Đối tượng cầm súng xông vào cơ sở chế biến thủy sản của ông Hồ Tấn Thịnh (70 tuổi) ở thôn Du Quang, phường Phổ Quang dùng súng bắn nhiều phát đe dọa, khống chế nhiều người trong nhà, cướp tài sản rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, đối tượng Phông đã bị Công an TX.Đức Phổ bắt giữ.

Lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc ở huyện Sơn Tây.

Mới đây, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng (27 tuổi) ở xã Bình Mỹ (Bình Sơn) với mức án 19 năm tù giam, về tội giết người. Trước đó, tháng 11.2019, trong lúc nhiều người sát phạt nhau bằng bài 52 lá tại nhà ông Cao Văn Dũng, ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ thì xảy ra xô xát giữa ông Đinh Tấn Sĩ (41 tuổi) và ông Phan Thanh Hùng (40 tuổi), đều ở xã Bình Mỹ. Thấy vậy, Nguyễn Năng (cháu ruột của Hùng) đã sử dụng con dao gấp mang theo trong người đâm ông Sĩ tử vong.

Tại huyện Sơn Tây, thời gian qua, Công an huyện cũng đã liên tiếp triệt phá nhiều điểm cá độ, đánh bạc. Vừa qua, lực lượng công an phát hiện 10 cán bộ, giáo viên đang công tác ở huyện Sơn Tây và huyện KonPlong (Kon Tum) tham gia đánh bạc.

Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Tư Nghĩa), Trung tá Phùng Thanh Việt cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện đã triệt phá hàng chục vụ đánh bạc. Nạn cờ bạc hiện nay biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng hậu quả do cờ bạc gây ra rất nặng nề. Vì quá ham mê cờ bạc, nhiều người bê trễ công việc, tan vỡ hạnh phúc gia đình, khuynh gia bại sản. Từ cờ bạc dẫn đến người thân, ruột thịt mâu thuẫn, xích mích do chuyện được thua trên chiếu bạc.

Tệ nạn cờ bạc đã gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình và xã hội. Ði đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh nhau... gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Gần đây, bên cạnh việc đánh bạc dưới các hình thức đánh bài ăn tiền, xóc đĩa, lô đề... còn xuất hiện một số hình thức mới như cá độ bóng đá, đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử, đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet... với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Thành phần tham gia đánh bạc rất đa dạng, từ thanh thiếu niên cho đến người lớn tuổi và những đối tượng hình sự, có nhiều tiền án, tiền sự, nên rất manh động, liều lĩnh. Các con bạc sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thời gian qua, Công an Quảng Ngãi đã tập trung tấn công mạnh mẽ vào tội phạm đánh bạc và ngăn ngừa tệ nạn này. Tuy nhiên, để phòng ngừa, đấu tranh một cách có hiệu quả với tệ nạn cờ bạc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể và nhân dân ở các địa phương trong đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc và bài trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.

