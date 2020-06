Đường Lê Lợi: Cần bố trí các điểm mở dải phân cách hợp lý

(Báo Quảng Ngãi)- Phải đi đường vòng khá xa để nhập vào lối đi đúng quy định, có trường hợp chọn đi ngược chiều dẫn đến mất an toàn giao thông (ATGT)... Đó là thực trạng hiện nay trên trục đường Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi), khi điểm mở các dải phân cách tại điểm giao đường Lê Quý Đôn và Trần Kỳ Phong không trùng khớp.

Vào giờ cao điểm, trên trục đường Lê Lợi (đoạn giao với đường Lê Quý Đôn) thường xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Nguyên nhân do nhiều người dân sống theo trục đường Lê Quý Đôn khi nhập làn vào đường Lê Lợi muốn di chuyển theo hướng đông - tây thường chọn phương án đi ngược chiều, do dải phân cách tại nút giao này đóng, nhưng cách đó về hướng tây tầm 30m ngay trước cổng trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thì dải phân cách được mở.

Nhiều người dân từ đường Lê Quý Đôn thông ra Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) thường xuyên đi ngược chiều, do việc bố trí dải phân cách thiếu hợp lý.

Nhiều người dân cho rằng, cách bố trí dải phân cách như hiện nay là bất hợp lý, vì tại điểm mở dải phân cách không trùng với bất kỳ nút giao nào. Trong khi tại điểm giao đường Lê Quý Đôn thì dải phân cách đóng. “Mỗi khi ra đường để đi về hướng ngã năm mới, nhiều người chọn đi ngược chiều vì cự ly di chuyển theo đúng làn đường gần 400m mới có dải phân cách mở để quay đầu. TP.Quảng Ngãi cần tính toán lại phương án bố trí dải phân cách cho hợp lý”, anh Lê Văn Trương, ở phường Nghĩa Lộ kiến nghị.

Theo anh Vy, một hộ dân sống trên đường Lê Quý Đôn cho biết thêm, nhiều người dân từ chợ Nghĩa Lộ đi ra băng ngang qua đường Lê Lợi gặp đúng thời điểm người dân từ đường Lê Quý Đôn đi ngược chiều và phương tiện từ ngã năm mới đi xuống sẽ tạo ra điểm xung đột, gây mất ATGT.

Tương tự, tại nút giao đường Trần Kỳ Phong, theo quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP.Quảng Ngãi là nút giao mở, nhưng hiện nay tại đây dải phân cách trên đường Lê Lợi lại bịt kín, nhưng cách đó khoảng 40m thì dải phân cách lại mở. Điều này khiến cho người tham gia giao thông phải đi ngược chiều.

Nhiều hộ dân sống trong khu đô thị Uhome Lê Lợi cho rằng, khi chọn mua đất/nhà tại đây để ở là vì thấy quy hoạch thông ra đường Lê Lợi và dải phân cách mở, nhưng hiện nay dải phân cách vẫn đóng nên bất tiện trong đi lại. “Quy hoạch đã có, nên thành phố cần sớm điều chỉnh lại điểm mở của dải phân cách để thuận tiện trong việc đi lại của người dân”, anh Duy một hộ dân khu Uhome kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải cho biết: Thành phố đã tiếp nhận đơn của người dân và nhận thấy, đây là điểm bất hợp lý cần khắc phục để đảm bảo ATGT, cũng như quyền lợi của người dân. Trong đó, điểm giao với đường Lê Quý Đôn hiện nay có mật độ cư dân đông nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Hơn nữa, khu vực phía nam đường Lê Lợi nhiều khu dân cư đang được đầu tư, nên trong tương lai, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, nên kiến nghị tháo dải phân cách của người dân là có cơ sở.

“Thành phố đã lấy ý kiến của sở, ngành liên quan và sẽ tiến hành tháo dải phân cách trên đường Lê Lợi tại hai nút giao Lê Quý Đôn và Trần Kỳ Phong; đồng thời sẽ đóng điểm mở dải phân cách trước Phòng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới, vì hiện nay đường Lê Lợi đang thi công nên việc tháo dỡ và đóng dải phân cách khá thuận lợi”, ông Hải khẳng định.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC