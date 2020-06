Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Bộ Công an về "thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay", giai đoạn 2014 - 2020, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã có nhiều mô hình bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) hiệu quả, góp phần phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Đảm bảo ANTT ở địa bàn giáp ranh

Xã Bình Chánh (Bình Sơn) là địa phương giáp ranh với xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Đây là địa bàn có hai KKT lớn là Dung Quất và Chu Lai. Trong những năm qua, lực lượng lao động từ các nơi đến làm việc và cư trú nơi đây ngày càng nhiều. Từ đó phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT như cướp giật, trộm cắp... Được sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, Chi hội CCB thôn Đông Bình, xã Bình Chánh đã tích cực vận động hội viên tham gia vào Đội Dân phòng và Tổ An ninh nhân dân...

Hội viên CCB thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn) là lực lượng nòng cốt trong các tổ, đội bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Chi hội trưởng CCB thôn Đông Bình Phạm Ngọc Tưởng cho biết: Từ năm 2015 đến nay, Chi hội luôn duy trì 36 hội viên CCB tham gia các tổ, đội bảo vệ ANTT tại địa bàn cả ngày lẫn đêm. Trong 5 năm qua, các tổ, đội đã tổ chức 11 đợt tuần tra với 387 lượt CCB tham gia, qua đó phát hiện, đề nghị điều tra xử lý 75 vụ vi phạm pháp luật/93 đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản, mua bán dâm, gây rối trật tự công cộng, cư trú bất hợp pháp...

"Chi hội CCB thôn thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời đề xuất với cơ quan chức năng giải quyết tốt các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”. Mặt khác, Chi hội CCB còn phối hợp với lực lượng công an, Mặt trận, hội đoàn thể lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của chi hội, phân hội; tổ chức các hội thi, hội diễn về bảo vệ ANTT. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, phòng chống và làm giảm tệ nạn xã hội ở các địa phương và vùng giáp ranh", ông Phạm Ngọc Tưởng nhấn mạnh.

Với những kết quả tích cực trong phong trào bảo vệ ANTT trên địa bàn phức tạp thời gian qua, Chi hội CCB thôn Đông Bình được Bộ Công an khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong "Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay".

Nhiều mô hình hiệu quả

Hội CCB tỉnh hiện có 30.339 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã cử 187 cán bộ, hội viên tham gia ban chỉ đạo các cấp, 119 cán bộ, hội viên tham gia lực lượng công an xã, 110 hội viên tham gia ban bảo vệ dân phố, 1.107 hội viên tham gia tổ an ninh nhân dân, gần 2.000 hội viên tham gia tổ hoà giải, 1.140 hội viên tham gia tổ tự quản và 361 hội viên tham gia nghiệp đoàn nghề cá...

Cùng với đó, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Trong đó, nổi bật có các mô hình mới như: "Đẩy lùi tệ nạn cờ bạc" ở thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh (Mộ Đức); "Cổng làng an ninh, trật tự" ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức); "Câu lạc bộ tự quản tham gia bảo vệ an ninh, trật tự" của Chi hội CCB thôn 6, xã Đức Nhuận (Mộ Đức); "Vợ CCB, nữ CCB với công tác phòng, chống tội phạm và bạo lực gia đình" ở thôn Thạch By 1, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ)...

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ đánh giá: Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an về "thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay" đã tác động đến nhận thức của cán bộ, hội viên CCB đối với công tác giữ gìn ANTT trong thời kỳ hội nhập, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm.

