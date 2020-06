Công an Sơn Tịnh: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Là địa bàn có nhiều nhà máy, xí nghiệp với hàng chục nghìn công nhân, lao động đến làm việc, để giữ vững an ninh trật tự (ANTT), Công an huyện Sơn Tịnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm...

Phó trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, Thượng tá Nguyễn Mậu Đông cho biết: Để giữ vững ANTT trên địa bàn, công an huyện, xã luôn chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác ANTT.

Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác chuyên sâu trên các tuyến, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm. Trong đó, tập trung phối hợp với lực lượng vũ trang và các ban, ngành có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT.

Công an xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Sơn Tịnh thường xuyên ra quân mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt phá các nhóm tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án, tội phạm liên quan đến cờ bạc, ma túy, các đối tượng cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích... Từ năm 2018 đến nay, Công an huyện Sơn Tịnh đã điều tra làm rõ 89/95 vụ, 335 đối tượng vi phạm pháp luật; triệt xóa 6 băng nhóm, hơn 20 đối tượng trộm cắp, cố ý gây thương tích...

Trong công tác quản lý hành chính về ANTT, Công an huyện Sơn Tịnh đã tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng ở 78 cơ sở cho thuê nhà trọ; thực hiện tốt việc quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định; tổ chức cho nhân dân ký cam kết về thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ... Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình về đảm bảo ANTT. Tiêu biểu như mô hình "Hội Cựu chiến binh tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng dân cư” của Hội Cựu chiến binh thôn Minh Lộc (xã Tịnh Bắc) đã cảm hóa được 8 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Hay như mô hình “Chủ nhà trọ liên kết trong phòng, chống tội phạm” của Công an xã Tịnh Phong. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện có hiệu quả, người dân đã cung cấp 85 nguồn tin, tố giác tội phạm cho lực lượng công an xử lý... Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: BÁ SƠN