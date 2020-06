Bắt tạm giam Trịnh Bá Tư về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 24-6, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an TP Hà Nội và các cục nghiệp vụ Bộ Công an phá chuyên án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với: Cấn Thị Thêu (SN 1962) và Trịnh Bá Tư (SN 1989), cùng trú tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đọc lệnh bắt, khám xét đối với đối tượng Trịnh Bá Tư.

Quá trình bắt, khám xét đã thu được một số đồ vật, tài liệu là: Một số cuốn sách “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Đặt bàn tay lên Việt Nam”, “Chính trị bình dân” - các cuốn sách trên đều của Phạm Đoan Trang; một số tài liệu viết tay có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước của các đối tượng, hơn 10 đĩa CD, DVD, USB, 3 điện thoại di động.

Trong quá trình phá án đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng bắt, khám xét; nhân dân và các đối tượng; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.