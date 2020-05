Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho giới trẻ

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các cấp, ngành triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết chấp hành pháp luật của giới trẻ trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết: Tỉnh đoàn chú trọng TTPBGDPL cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Nội dung, hình thức tuyên truyền ngày một đổi mới đã đáp ứng nhu cầu của ĐVTN. Bằng các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn, hội thi; qua phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn, hệ thống loa phát thanh địa phương; thông qua những buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, giao ban... để chuyển tải và nâng cao nhận thức về pháp luật cho ĐVTN.

Huyện đoàn Tư Nghĩa phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Các liên đội tiểu học, THCS đã đổi mới hình thức tuyên truyền như kể chuyện dưới cờ; phát thanh măng non; tổ chức cho đội viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật; mời báo cáo viên là cảnh sát giao thông phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông...

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trong ĐVTN về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em; những hiểu biết cơ bản về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thu hút hơn 25.000 lượt ĐVTN tham gia.

Tỉnh đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... thu hút hơn 10.500 lượt ĐVTN, nhân dân tham gia; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 cho tất cả cơ sở đoàn; đẩy mạnh TTPBGDPL đến với ĐVTN, học sinh sinh viên về Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ... Trong đó, có 320 lượt tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho hơn 35.000 lượt ĐVTN, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã mở 16 lớp giáo dục đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên chậm tiến; cảm hóa, hỗ trợ, giúp đỡ 208 thanh niên chậm tiến, thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, các cơ sở đoàn cũng đã xây dựng và củng cố, duy trì, nhân rộng mô hình: “Thanh niên phòng, chống tội phạm”; 15 CLB “Thanh niên với pháp luật”; 14 CLB “Thanh niên phòng, chống ma túy”; 20 đội "Thanh niên tự quản"; 15 đội "Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin"... Các huyện như Tư Nghĩa, Nghĩa Hành tổ chức mô hình “Phiên tòa giả định” để tuyên truyền pháp luật trong giới trẻ...

Thông qua hoạt động TTPBGDPL đã giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG