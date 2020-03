Video: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng trái phép

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 11.3, Công an TP.Quảng Ngãi cho biết vừa bắt 1 đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng trái phép. Đáng nói, quá trình phát hiện, thu giữ, trong khẩu súng quân dụng có 12 viên đạn, 1 viên đã lên nòng.

Theo đó, đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng trái phép là Lê Ngọc Hoài Sơn (29 tuổi), trú tại tổ 4, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ, vào chiều ngày 9.3, Công an TP Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng Sơn tàng trữ 2 tép ma túy dạng đá. Qua khám xét nơi ở của y, Công an TP.Quảng Ngãi phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng AR15 và 12 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng, 1 vỏ đạn đã sử dụng. Ngoài ra, Công an TP.Quảng Ngãi còn phát hiện, thu giữ 1 con dao và 1 nòng súng.

Minh Cường- G.N