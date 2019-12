Quảng Ngãi: Tạm giữ đối tượng giả danh công an

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 31.12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời phát hiện và phối hợp đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Mai Đức Quý (Sn 1978), ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ tự xưng là Công an để can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mai Đức Quý tại Phòng CSGT Công an tỉnh

Trong quá trình xử lý công việc tại đơn vị, CBCS Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện đối tượng Quý dẫn 02 người khác vào nộp phạt do vi phạm giao thông có nhiều dấu hiệu khả nghi. Quý tự xưng là cán bộ Công an đang công tác tại một phòng chức năng Công an tỉnh. Đối tượng này đề nghị cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông quan tâm, giảm mức phạt đối với 02 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ trước đó.

Nhận thấy Quý có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ đối tượng và giao cho Công an phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi xử lý theo quy định.

