Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke

(Baoquangngai.vn)- Rạng sáng ngày 17.12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh cùng một số đơn vị nghiệp vụ đột kích vào quán Karaoke Em và Tôi ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn bắt quả tang một số đối tượng đang phê ma túy.

Theo đó, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh chủ công, đột kích vào quán karaoke Em và Tôi ở xã Bình Thạnh do bà Nguyễn Thị Vương (sn 1982), trú tại địa phương làm chủ.



Lực lượng Công an kiểm tra tại một phòng karaoke



Lực lượng Công an phát hiện 3 phòng karaoke, 24 đối tượng đang hát karaoke quá giờ quy định, trong đó có một số đối tượng đang trong tình trạng phê ma túy.

Đáng nói, trong số này còn có cả sinh viên học nghề y mới ra trường. Đối tượng Nguyễn T.V, vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng y ở khai nhận: “Biết đây là chất ma túy nguy hiểm, pháp luật cấp sử dụng, mua bán nhưng do vui quá, sử dụng thử cho biết”.



Tang vật dùng để sử dụng ma túy của khách hát karaoke



Bà Nguyễn Thị Vương, chủ cơ sở biện hộ với nhiều lý do: “Chúng tôi thừa nhận việc để khách hát quá giờ quy định là vi phạm pháp luật, còn ma túy là do khách tự ý đưa vào sử dụng chứ chủ cơ sở không hề biết, về việc này chúng tôi sẽ có biện pháp khắc phục”.

Qua trình đột kích, 3 phòng hoạt động karaoke đều có dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Đáng nói, ngay thời điểm bắt quả tang, một số đối tượng đang trong tình trạng phê ma túy. Đối tượng không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn đến từ một số tỉnh thành khác. Để thác loạn thâu đêm, các đối tượng sử dụng ma túy còn lôi kéo cả gái làng chơi, phát sinh tệ nạn ma túy rất nguy hiểm.



Bà Vương (áo màu cam) ký biên bản vi phạm.



Là người có mặt tại hiện trường, chúng tôi như bị ngạt khi bước vào các phòng khách hát karaoke bởi nặc mùi ma túy. Khói mù mịt, rất khó chịu, chỉ cầm cự được vài phút là phải ra khỏi phòng để hít khí trời. Thế nhưng, chuyện lạ mọi hoạt động về ma túy tại các phòng khách hát karaokê này thì cả chủ cơ sở lẫn người phục vụ đều cho rằng không hay biết gì!

Thượng tá Đỗ Văn Quy - Phó Trưởng Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết: “Đây là cơ sở karaoke hoạt động trá hình, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời chắc chắn sẽ phát sinh thành điểm tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn.

Hiện chúng tôi và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng công tác xác minh, điều tra theo thẩm quyền để xử lý nghiêm các trưởng hợp vi phạm này.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để phát sinh các loại tệ nạn và tội phạm, góp phần tạo điều kiện có nhân dân phát triển kinh tế và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 an toàn”.

V.N - M.C