Phó phòng Quản lý giá thuốc của Cục Quản lý dược bị bắt

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 27/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thủy (43 tuổi, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 28/12, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bà Thủy tại khu Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hoạt động tố tụng này nằm trong giai đoạn điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vụ án buôn bán thuốc ung thư giả ở Công ty CP VN Pharma.

Đây là những đơn vị thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và Công ty Health 2000 Canada.

Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo Hoàng Lam/news.zing.vn