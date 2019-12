Hiệu quả từ tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả đó chủ yếu nhờ vào công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời tin báo tố giác từ nhân dân của lực lượng công an.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Trong đó, chú trọng tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm từ người dân thông qua các kênh như: Trực ban, trực chiến bảo đảm 24/24 giờ, tiếp công dân...

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương còn xây dựng các mô hình nhằm huy động người dân tham gia trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hay xử lý các vụ việc có liên quan đến ANTT.

Công an xã Trà Lâm (Trà Bồng) đã công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin đặt tại công trình thủy điện Kà Tinh.

Tại xã Trà Lâm (Trà Bồng), Công an xã đã công khai số điện thoại của trưởng, phó công an xã, công an viên thường trực tại xã và trực ban công an huyện. Trưởng Công an xã Trà Lâm Hồ Văn Dũng cho biết: Trên địa bàn có dự án thủy điện Kà Tinh, với hàng nghìn công nhân trong và ngoài tỉnh đến lao động. Qua việc đặt số điện thoại công khai tại công trình, giúp lực lượng công an tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, không để phát sinh thành "điểm nóng". Với cách làm này, Công an xã Trà Lâm đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 26 vụ việc ngay tại cơ sở.

Còn tại TP.Quảng Ngãi, lực lượng công an đã triển khai hiệu quả mô hình “Móc khóa an ninh”. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân ở phường Trần Phú cho biết: “Trước đây, không ai dám đi tập thể dục tại công viên phía tây đường Trương Định vào ban đêm, còn mỗi sáng thì sợ dẫm kim tiêm chích ma túy. Giờ đây, ở khu vực công viên, ANTT được đảm bảo, người dân rất yên tâm". Có được kết quả này là nhờ mô hình "Móc khóa an ninh".

Qua số điện thoại trên móc khóa, người dân kịp thời thông báo, tố giác tệ nạn và tội phạm, giúp công an kịp thời giải quyết, xử lý vụ việc. Từ cuối năm 2018 đến nay, thông qua mô hình “Móc khóa an ninh”, công an các xã, phường trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã tiếp nhận, giải quyết trên 200 vụ việc có liên quan đến ANTT. Trong đó, lực lượng công an triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc, trộm cắp tài sản, mua bán ma túy...

Mỗi nơi có một cách làm hay trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó, lực lượng công an ngày càng chủ động, giải quyết hiệu quả các vụ việc, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bài, ảnh: Văn Nam