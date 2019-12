Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2020

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động tối đa phương tiện bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn đẩy mạnh triển khai ứng dụng bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, kê khai, niêm yết giá vé trong dịp Tết theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ.

Rà soát, khắc phục các điểm sạt lở do mưu lũ, các điểm đen về tai nạn giao thông và hoàn thành việc sửa chữa, chỉnh trang, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm chất lượng công trình trên các tuyến đường được giao quản lý; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, các cung đoạn đường có đèo dốc nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương lập kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020, có phương án xử lý ngay các hành vi lái xe vi phạm uy hiếp trực tiếp an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích, chạy quá tốc độ; kinh doanh, vận chuyển hàng nguy hiểm, hàng dễ cháy nổ…; ngăn chặn và trấn áp các hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cảng biển, nhà ga, bến xe, bến tàu, trạm thu phí và các lễ hội lớn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ, nhất là xe chở xăng dầu và hóa chất, xe chạy quá tốc độ, tránh, vượt xe, vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển và an toàn kỹ thuật phương tiện khi vận chuyển hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ; chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô khách, xe ô tô tải, phương tiện thủy nội địa vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đón, trả khách không đúng nơi quy định, chở quá tải trọng, quá số người quy định; xe quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; các trường đại học, cao đẳng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT phục vụ nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chú trọng khu vực nông thôn, miền núi và các địa điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn.

