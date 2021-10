Tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hoàn thuế

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh đã ban hành các quyết định hoàn thuế, với số tiền được hoàn khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là các dự án lớn.

Việc hoàn thuế được thực hiện 100% bằng phương thức điện tử, nên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và cả cơ quan thuế.

Ngành thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Ảnh: H.HOA Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp cho biết, để tạo điều kiện cho DN nhanh chóng được hoàn thuế, có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phần lớn công tác hoàn thuế được thực hiện theo hình thức hoàn trước kiểm tra sau. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro, sai phạm về thuế qua thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế lần đầu... cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp cho biết, để tạo điều kiện cho DN nhanh chóng được hoàn thuế, có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phần lớn công tác hoàn thuế được thực hiện theo hình thức hoàn trước kiểm tra sau. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro, sai phạm về thuế qua thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế lần đầu... cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Theo ông Tiếp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, nhưng công tác quản lý thuế vẫn luôn được thực hiện tốt nhờ ứng dụng phần mềm quản lý rủi ro để “giám sát” DN. Qua đó, kịp thời phát hiện các trường hợp khai gian thuế, trốn thuế hay cố tình trục lợi hoàn thuế giá trị gia tăng, nhất là các DN có giao dịch liên kết, DN có số thuế hoàn lớn so với cùng kỳ năm trước, hoặc cao bất thường so với các DN kinh doanh cùng ngành hàng trên địa bàn, truy thu, truy hoàn số tiền hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước...

Để tránh thất thu thuế, mới đây, Bộ Tài chính đã yêu cầu ngành thuế, hải quan địa phương kiểm tra chặt hồ sơ kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau hoàn thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế, sớm áp dụng hóa đơn điện tử để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hóa đơn giả... nhằm thu hồi đầy đủ số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước.

HỒNG HOA