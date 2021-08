Tăng cường quản lý hóa đơn

(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình trạng một số doanh nghiệp (DN) lợi dụng cơ chế, chính sách thuế để mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thu lợi bất chính, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý.

Gia tăng nạn mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Thời gian gần đây, một số DN lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm gian lận, trốn thuế. Đơn cử như trường hợp 13 DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do 8 đối tượng thành lập, đã bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 200 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Bình Sơn hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn. Ảnh: TL

Tại Quảng Ngãi, thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh; đồng thời, với chức năng, nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn, qua quá trình theo dõi, kiểm tra về thuế, cơ quan thuế đã phát hiện, củng cố hồ sơ về dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của một số DN, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đơn cử mới đây, qua xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, Công an tỉnh có đủ tài liệu, chứng cứ xác minh các đối tượng Nguyễn Thị Thu An, ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi), là chủ hộ kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng Thuận An; Nguyễn Thị Hồng Duyên, ở thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sinh Công, đã mua của Chi cục Thuế khu vực TP.Quảng Ngãi - Sơn Tịnh các tập hóa đơn thông thường do Cục Thuế tỉnh phát hành và đã xuất bán khống hóa đơn (không có hàng hóa kèm theo) cho các DN trong và ngoài tỉnh.