Triển khai các giải pháp thu thuế

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác thu thuế năm 2021 dự báo sẽ tiếp tục gặp những khó khăn, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, để hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao, ngành thuế đã triển khai đồng loạt các giải pháp, xây dựng các chuyên đề chống thất thu đối với từng lĩnh vực...

Dự báo khó khăn

Năm 2021, ngành thuế tỉnh được trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên 11.000 tỷ đồng; UBND tỉnh giao thu trên 13.000 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, đạt 18,4% dự toán tỉnh và 21,8% dự toán trung ương giao, bằng 87,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 24% dự toán, bằng 76,9% so cùng kỳ. Các khoản thu còn lại hơn 1.195 tỷ đồng, đạt 14,8% dự toán tỉnh giao, bằng 101% so cùng kỳ.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long triển khai thu thuế và hướng dẫn chính sách thuế mới đến hộ kinh doanh. Hiện giá dầu đang ở mức 61USD/thùng, cao hơn so với giá xây dựng dự toán. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên chưa thể dự báo trước được giá dầu biến động như thế nào. Trong khi đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách của tỉnh trong năm 2021. Đặc biệt, với dự toán được giao thu 2.600 tỷ đồng từ đất là điều không dễ. Hiện giá dầu đang ở mức 61USD/thùng, cao hơn so với giá xây dựng dự toán. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên chưa thể dự báo trước được giá dầu biến động như thế nào. Trong khi đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách của tỉnh trong năm 2021. Đặc biệt, với dự toán được giao thu 2.600 tỷ đồng từ đất là điều không dễ.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long Đinh Thiên Khanh cho biết: Hiện Chi cục đang quản lý hơn 750 hộ kinh doanh và khoảng 200 doanh nghiệp. Công tác thu thuế được chi cục triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Tuy nhiên, hiện nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu thuế.

Tập trung thực hiện nhiều giải pháp

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục, bộ phận chuyên môn tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế chuyên sâu, giám sát trọng điểm bằng cách yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế. Đồng thời, xây dựng các chuyên đề chống thất thu đối với từng lĩnh vực như kinh doanh qua mạng, hộ kinh doanh ban đêm, chống giao dịch liên kết; quản lý thuế tài nguyên, xây dựng, vãng lai...

Ngoài ra, ngành thuế cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận, trốn thuế; kiên quyết thực hiện cưỡng chế tất cả các khoản nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tỉnh nắm bắt kịp thời tiến độ thanh toán vốn đầu tư công, để thu nợ thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước. Qua đó, sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp người nộp thuế có số thuế nợ lớn, chây ỳ; thực hiện quản lý nợ ở mức dưới 5% theo quy định của Tổng Cục Thuế.

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Luyện, trong tháng 3.2021, Cục Thuế tỉnh sẽ hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và những chính sách thuế mới cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là phối hợp với các nhà mạng như Viettel, VNPT triển khai Chỉ thị 01 của UBND tỉnh về hóa đơn điện tử. Song, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tránh tụ tập đông người, nên đợt quyết toán này sẽ thực hiện theo hình thức điện tử. Để tránh tình trạng nghẽn mạng, sai sót dẫn đến không sửa chữa kịp thời, các tổ chức, cá nhân cần quyết toán sớm, không nên để dồn đến thời điểm ngày cuối cùng.

Song song với công tác thu, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả cho công tác thu ngân sách; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Bài, ảnh: HỒNG HOA