Đến cuối năm 2020, ngành thuế còn phải thu tối thiểu 275 nghìn tỷ

Thu ngân sách khởi sắc sau khoảng thời gian khó khăn

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, ước thu ngân sách đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 29.484 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán. Thu nội địa ước đạt 950.240 tỷ đồng, bằng 77,9% so với dự toán, bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Có thể nói thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, trong đó sản xuất công nghiệp tháng 10/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10/2020, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước…

Tổng cục Thuế đánh giá, bên cạnh những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế thì để có được kết quả trên còn có sự nỗ lực rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu.

Trong đó, tính đến ngày 15/10, toàn ngành thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở DN và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473,48 tỷ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 14.590,72 tỷ đồng bằng 129,48% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 33.466,78 tỷ đồng bằng 117,52% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.636,86 tỷ đồng bằng 101,89% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra được 263 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 525,08 tỷ đồng; giảm lỗ 9.042,61 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.190,71 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 278,82 tỷ đồng, giảm lỗ 3.366,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 3.125,84 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh thanh kiểm tra các DN có dấu hiệu rủi ro, trong những tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ. Ước 10 tháng đã thu hồi được 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.615 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.098 tỷ đồng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho DN

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin.

Đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, triển khai hoàn thuế điện tử.

Tính đến ngày 19/10, đã có 794.134 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,32% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 781.387 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,73%. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/10/2020, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.566.030 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 508.009 tỷ đồng và 27.950.772 USD. Cũng trong thời gian này đã có tổng số 8.131 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử (đạt 95,85%). Hệ thống thuế đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 15.367 hồ sơ với tổng số tiền hơn 91.144 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, từ ngày 1/1/2020 đến 19/10/2020 đã có 1.032.157 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 28.325 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.502 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế phân tích, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đang yêu cầu các Cục Thuế tỉnh các rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế, ước tổng thu ngân sách năm 2020 để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp.

Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo đánh giá tình hình thu NSNN tháng 11/2020 của 561 tập đoàn, tổng công ty và công ty, đơn vị thành viên; tổ chức đôn đốc thu NSNN, đặc biệt đối với một số khoản thu ngân sách Trung ương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế đang yêu cầu cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm tra, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang thực hiện dở dang.

Theo Anh Minh/Chinhphu.vn