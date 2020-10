Ủy nhiệm thu thuế khoán qua bưu điện: Bộc lộ nhiều bất cập

Tổng số tiền thuế thu được của CNKD thông qua tổ chức UNTT trong 6 tháng năm 2020 là trên 33 tỷ đồng, bằng 89% so với tổng số giao thu. Trong đó, CNKD nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, gần bằng 54% so với tổng số giao thu; nhân viên bưu điện thu trực tiếp gần 13 tỷ đồng, bằng 35% so với tổng số giao thu.